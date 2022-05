1er mai de la FGTB : "La marmite bout dans tous les secteurs", actions prévues en mai, juin et sans doute à la rentrée

Les entreprises distribuent des dividendes à 'crever'

La FGTB qui rappelle sa volonté de faire la baisse de la TVA sur l’énergie de 21 à 6% se poursuivre au-delà de l’été et de la fin juin, décidée pour le moment par le gouvernement fédéral. Mais il faut bien plus.

Dans la ligne de mire encore et toujours du syndicat socialiste, la loi de 1996 sur la compétitivité qui fixe la marge salariale et bloque, selon la FGTB, toute augmentation significative des salaires pour au moins encore deux ans 2023-2024. Pour Thierry Bodson, "cette norme salariale devrait être indicative et pas impérative, ce qui permettrait dès lors de négocier différemment selon les secteurs selon qu’ils soient en bonne ou en mauvaise santé. Actuellement, c’est le même carcan salarial selon que l’on négocie chez Pfizer ou chez un coiffeur".

Et de rappeler que "les entreprises distribuent des dividendes à 'crever' à leurs actionnaires mais on nous répète qu’il n’y a rien à négocier pour les travailleurs. On ne peut plus l’accepter. On ne peut plus accepter ce blocage des salaires parce qu’on ne veut pas revoir cette loi de 1996. Nous continuerons à taper sur le clou jusqu’au prochain accord interprofessionnel (AIP)", a poursuivi Thierry Bodson en dénonçant par ailleurs les "provocations" des patrons.

Il faisait mention là des négociations très compliquées actuellement entre partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail au sujet d’une enveloppe de 30 millions d’euros accordée par le gouvernement fédéral pour tenter de donner un coup de pouce aux frais de déplacements des travailleurs : "Jeudi passé, lors de la réunion du Groupe des Dix sur le remboursement des frais de déplacement des travailleurs, la FEB était véritablement dans un fauteuil en refusant d’aller au-delà de l’enveloppe de 30 millions prévue par le gouvernement. Ces 30 millions, ça représente 1,5 euro par travailleur. Nous ne négocierons jamais la misère", a assuré le patron du syndicat socialiste. "Certains secteurs – pas tous – font de gros bénéfices, ce serait la moindre des choses qu’ils compensent totalement. Et puis il faudrait que le gouvernement ne se contente pas de mettre sur la table une enveloppe ridicule. Il y a aujourd’hui un million et demi de travailleurs qui utilisent tous les jours leur voiture pour aller travailler, ils perdent aujourd’hui 20 cents lorsqu’ils font un kilomètre d’où l’urgence de trouver rapidement une solution, car pour certains c’est du 500 kilomètres par mois, ce qui veut dire que tous les mois ils perdent 100 euros avant même de commencer le mois, c’est intenable…"