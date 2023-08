1er août 1936 : Hitler inaugure les Jeux Olympiques de Berlin, les "Jeux de la honte"

Si à partir de 1933 Hitler tempère ses mesures pour faire "bonne figure", il prépare aussi la guerre. En 1935, le dictateur rétablit le service militaire. Tandis que six mois avant les jeux, il réoccupe la Rhénanie. Dans l’ombre, Hitler prépare le conflit et veut faire de ces jeux la vitrine du régime nazi : "La force par le sport". Il réussira d’une main de maître. Pour la première fois depuis 40 ans, les jeux acquièrent une dimension nouvelle : celle d’un grand spectacle.

Dans cette machination, le cinéma occupera un rôle clé. Grâce à Leni Riefenstahl, cinéaste allemande qui s’est amourachée d’Hitler, la propagande pour le régime acquiert une nouvelle ampleur. La réalisatrice met en œuvre une technique inédite. À l’aide de différents procédés de cadrage, de caméras grues et sous-marines, elle filme les épreuves des jeux. Son projet, Les Dieux du stade, est un film en deux parties qui exalte la virilité des athlètes et l’esthétique masculine. Son succès est immédiat et l’œuvre acquiert une renommée internationale. Leni Riefenstahl sera d’ailleurs récompensée du premier prix à la Mostra de Venise en 1938.