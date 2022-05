1997 : La Vie en Rose d’Alain Berliner

Cinq ans après le coup d’éclat de "C'est arrivé près de chez vous", les Belges refont le buzz sur la Croisette grâce à "Ma Vie en Rose", un film incroyablement précurseur qui parle avec humour et tendresse d’un petit garçon qui rêve de devenir fille. Un thème dont on retrouvera l’ADN dans le film "Girl" de Lukas Dhont en 2018… Mais dans l’immédiat, en 1997, c’est l’heure de gloire d’Alain Berliner que l’on retrouve en compagnie de deux de ses interprètes : Michèle Laroque et une toute jeune Laurence Bibot !

À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde.