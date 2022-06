1996-2004 : les années d'or de l'Excelsior Mouscron quand le Cannonier était "the place to be"

Pour sa première saison parmi l’élite, l’Excel réussit l’exploit de monter sur le podium : 3è, il ne fera jamais mieux par la suite…

Porté par les moteurs de la promotion en D1 (Delbeeke, Seynhaeve, Broeckaert, Dauwe, Lemoine,…) et surtout le coach qui l’a fait monter, un certain Georges Leekens, le club décide de transférer deux frangins, deux jeunes talents actifs à… Courtrai et issus du petit club de Mesvin, dans la région montoise. Ils sont tous deux attaquants. Le premier est âgé de 18 ans, se prénomme Eka Basunga Lokonda, mais se fait appeler Emile. Le second s’appelle Jérôme, mais préfère se faire connaître par son prénom d’origine : Mbo. Leurs racines sont congolaises, mais leur nationalité belge. Les frères Mpenza s’apprêtent, pendant une décennie, à marquer l’histoire du football belge, tant en club qu’avec les Diables Rouges. Pour leur seule saison complète avec l’Excel, les frères Mpenza inscrivent chacun 12 buts (ils quitteront le club comme ils y sont arrivés, ensemble, au mois de janvier de l’année suivante, en direction du Standard).

Avec le Lierse d’Eric Gerets (sacré champion de Belgique à la surprise générale), Mouscron est incontestablement LA révélation (tout aussi inattendue) de la saison. 17 victoires, 10 nuls, 7 défaites. 3e attaque, 3e défense de l’élite. Le promu dame le pion à des équipes comme Anderlecht, le Standard ou Genk.

Les héros de l’époque s’appellent De Koeyer (gardien), Seynhaeve, Besengez, Vidovic, Van Durme, Lesjak et Lenie (défenseurs), Verspaille, Dugardein, Lemoine, Nikolic et Dauwe (médians), Pierre et les frères Mpenza (attaque).

Dans cette valeureuse ossature, certains cadres ne vont plus s’éterniser (Laurent Dauwe, dit le "divin chauve" quitte le club l’été suivant en direction du Germinal Ekeren, alors que l’élégant Dominique Lemoine tente une courte et peu concluante aventure à l’étranger à l’Espanyol Barcelone).

En revanche, certains tauliers prennent racine, comme les deux recordmen de sélections sous le maillot hurlu : Steve Dugardein (458 matchs entre 1991 et 2008) et Olivier Besengez (346 matchs entre 1990 et 2007). Deux véritables légendes du club, indissociablement liées à son histoire.

Mais derrière ces hommes, il en est un autre. L’homme au pardessus et à l’écharpe jaune, le roi des tackles à Bruges dans les années 70, toujours connu sous le nom de Mac the Knife, pas encore sous ses futurs pseudos de "Georgescu" ou de "Monsieur 90%".

Pour sa 9e (!) expérience en tant que coach (après, déjà, une première pige à l’étranger à Trabzonspor, et deux passages au Cercle Bruges), Georges Leekens incarne le forgeron de l’alliage, l’homme du (double) miracle, à la fois artisan de la promotion et dépositaire de la révélation.

Leekens pose sa griffe tant dans le leadership, que dans le processus d’intégration des nouveaux ou les reconversions forcées mais réussies. De Gordan Vidovic, ancien attaquant prolifique de Cappellen, Leekens fait un défenseur rugueux à son image. Ce qui vaut à ce Bosnien d’origine d’ensuite revêtir 16 fois le maillot des Diables Rouges (10 ans plus tard, Sandy Martens et Guillaume Gillet allaient, eux aussi, sous les injonctions de Leekens, quitter leurs places offensives de prédilection, pour se redéployer plus bas sur l’échiquier).

La réussite de Georges Leekens est telle que, dès l’hiver suivant, en même temps que les frères Mpenza attirés par le Standard, il quitte le club, "débauché" par l’Union belge de football, dont l’image ne sort pas grandie…

Entre les deux, Mouscron est passé par la case Europe. En Coupe de l’UEFA (prédécesseure de l’Europa League), l’Excel sort d’abord Apollon Limassol (0-0, 3-0) dans un double affrontement avec un club chypriote, parallèle à celui que connaît, au même moment, le Lierse avec Anorthosis Famagouste. Au tour suivant, Mouscron plie face au FC Metz (0-2, 1-4). Une première expérience qui aura donc tourné court…

La deuxième vague

La saison de la confirmation est, comme souvent, synonyme de difficultés. Mouscron se classe 10e en 97-98, puis se redresse. 4e en 98-99, 4e encore en 99-00, 7e en 00-01, 6e en 01-02. La courte ère Leekens a fait place au règne, plus long, de Hugo Broos, l’autre grande figure à jamais associée aux Hurlus dans la corporation des entraîneurs.

Dans un style plus coulant et plus bonhomme, Broos symbolise les belles années mouscronnoises du tournant de siècle. Entre 1997 et 2002, il y aura posé une griffe indélébile avec, pour apothéose une finale de coupe de Belgique (la seule dans l’histoire du club), perdue 3-1 contre le FC Bruges.

Les guerriers hurlus cette saison s’appellent : Vandendriessche (gardien), Charlet, Teklak, Casto, Claeys, Besengez, Mi. Zewlakow (défenseurs), Dugardein, De Vleeschauwer, Grégoire, Martic, Blondel (médians), M.Mpenza, Ban, Ma. Zewlakow (attaquants).

Dans la foulée de cette finale de coupe perdue, Mouscron vit sa deuxième campagne européenne, de la même durée que la première : qualification contre le club islandais de Fylkyr (1-1, 3-1), puis élimination face au Slavia Prague (2-2, 1-5).

Mais pour cette deuxième aventure en UEFA, Hugo Broos n’est plus là, il a répondu aux sirènes anderlechtoises pour y succéder à Aimé Anthuenis… C’est Lorenzo Staelens qui prend la relève. Après avoir achevé sa carrière de joueur à Oita, au Japon, Staelens s’est vu confier les rênes du Futurosport et sa promotion est logique, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Mouscron finit la saison 2002-2003 à la 13e place et Staelens retourne s’occuper du centre de formation… Dans ce mouvement de carrousel typique du football belge, Georges Leekens (rentré d’Algérie) revient au Canonnier pour un second mandat. Le temps d’offrir une 5e place au club lors de la saison 2003-2004 puis de mettre les voiles pour Gand…

Ce second départ de Leekens, la 5e place finale et le titre de meilleur buteur de Luigi Pieroni (30 buts, plus personne n’a marqué autant depuis lors…) sonnent le glas des belles années de Mouscron qui, à partir de cette époque, commence à sombrer dans un certain anonymat sportif, avant d’être mis en liquidation (une première fois) fin décembre 2009…