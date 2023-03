1993 en musique avec Suede, Blur, Guns’n’Roses, David Bowie et les Cranberries

En 1993, à la télé, on découvre "Taratata" présentée par Nagui mais aussi ''Beverly Hills 90210'' ou encore ''X files'', aux frontières du réel. Bien trop réel hélas, le 21 octobre 1993, c’est l’assassinat du président burundais suivi d’un véritable génocide de plus de 100.000 Tutsis en moins d’un mois. C’est le début de la guerre civile.

1993, année branchée britpop en Angleterre avec la sortie du premier album du groupe Suede, baptisé ''Suede'' (le nom original The London Suede, fait référence à la matière, le daim et non au pays qui se dit Sweden, inspiré du titre ''Suedehead'' qui a lancé la carrière solo de Morrissey). Sortie du second album de Blur ''Modern Life is Rubbish'', très british dans lequel Damon Albarn analyse la société britannique avec humour et un regard critique qui n’est pas sans rappeler celui d’une de ses idoles, Ray Davies ou les Kinks. La fin d’une époque pour Guns’n’Roses qui, le 17 juillet, donne le dernier concert de sa tournée ''Use Your Illusion'' à Buenos Aires en Argentine avec Axl Rose, Slash et Duff McKagan. Le 30 avril, l’un des grands guitaristes des 70s, Mick Ronson, la guitare de la période Ziggy Stardust de David Bowie s’éteint des suites d’un cancer à l’âge de 46 ans. Sortie du premier album d’un groupe irlandais les Cranberries ''Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We ?’’.