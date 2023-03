1993 en musique avec Paul McCartney, Genesis, Cream et Meat Loaf

En 1993, Nelson Mandela reçoit le Prix Nobel de la paix, Bill Clinton entre à la Maison Blanche, la Tchécoslovaquie se divise en deux états et le ''Jurassic Park'' ouvre ses portes…

Le 2 février 1993, Paul McCartney publie son 9e album solo baptisé ''Off The Ground'' et entre en force dans les 90’s avec une tournée mondiale impressionnante ''The New World'' et publiera ''Paul Is Live'' (dernière tournée à laquelle sa femme, Linda McCartney participe emportée par un cancer, 5 ans plus tard). Genesis publie le 11 janvier 1993 un second album live capté lors de son imposante tournée promo de ''We Can’t Dance'' : ''The Way We Walk, Volume 2 : The Walks''. Le 12 janvier 1993, Cream, composé d’Eric Clapton, de Ginger Baker et Jack Bruce se reforme pour une seule soirée dans le cadre de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Ce power trio, source d’inspiration pour de nombreux groupes dans les années 70 et 80, s’était séparé en 68. Dans le top du top des singles de 1993, notons ''I’D Do Anything For Love (But I Won’t Do That)’’ de l’américain Meat Loaf, extrait de son album ''Bat Out Of Hell II : Back Into Hell'', suite de l’album emblématique de 1977.