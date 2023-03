1993 en musique avec Nirvana, The Breeders et le Velvet Underground

Côté classements officiels de l’année 93. Le single le plus vendu chez nous fut Freddie Mercury avec ''Living On My Own'', chez nos voisins français c’est Whitney, qu’on retrouve aussi en haut du podium outre atlantique et en Angleterre Meat Loaf ''I’d Do Anything For Love''.

Le 21 septembre sortie du troisième et dernier album studio de Nirvana, ''In Utero'', qui souhaite revenir à un son plus cru, comme à ses débuts. Pour ce faire, ils s’associent au producteur Steve Albini, ancien membre du groupe Big Black au son bien underground, comme ils l’aiment. Malgré ce côté moins ‘grand public’, l’album est à nouveau un succès colossal. Le 18 novembre 1993, Nirvana enregistre dans les studios Sony de New York le plus que célèbre ''MTV Unplugged'' qui sortira un an plus tard, le 1er novembre 1994, après la tragique disparition de Kurt Cobain. The Breeders, un groupe essentiellement féminin dans lequel on retrouve deux sœurs, Kim (bassiste et chanteuse au sein des Pixies) et Kelley Deal. Réunion à laquelle on ne s’attendait pas, c’est celle du Velvet Underground qui se lance dans une tournée d’une vingtaine de dates en Europe. Lou Reed et John Cale enterrent temporairement la hache de guerre, mais les tensions reviennent aussi vite, et annulent la possibilité d’une tournée américaine et même d’un MTV Unplugged.