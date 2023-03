1993 en musique avec Depeche Mode, Lenny Kravitz, Smashing Pumpkins et les Crash Test Dummies

En 1993, Albert II succède à son frère, le Roi Baudouin mort le 31 juillet en Espagne. Jacquouille la fripouille et Hubert de Montmirail nous rendent visite. Le 22 mars 1993, c’est la première journée mondiale de l’eau. Le 1er juillet : Suspension des essais nucléaires britanniques, soviétiques et américains. Et dans le sport, c’est la naissance du footballeur, Romelu Lukaku.

Le 22 mars 1993, Depeche Mode sort son huitième album ''Songs of Faith and Devotion'', en réaction au son rock qui reprend du terrain depuis la sortie de ''Nevermind'' de Nirvana ou ''Black Album'' de Metallica. 1993, une charnière pour Lenny Kravitz, le 9 mars sort ''Are You Gonna Go My Way'', son troisième album qui va le propulser au statut de superstar internationale, avec un style résolument inspiré par Jimi Hendrix, Led Zeppelin ou Prince. Autre groupe qui est révélé en 93 : les Smashing Pumpkins, grâce à la sortie de leur second album, ''Siamese Dream'' produit par Butch Vig, qui avait fait des merveilles sur le ''Nevermind'' de Nirvana, et Billy Corgan qui se révèle être l’un des grands compositeurs des 90s. Le 1er octobre 1993, c’est la sortie de ''Mmm Mmm Mmm'' ce grand tube pour les canadiens Crash Test Dummies, nom particulier qui fait référence à ces poupées à taille humaine utilisées pour tester les voitures en conditions réelles d’accident.