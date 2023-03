1993 en musique avec Coverdale et Page, 4 Non Blondes, Radiohead et Counting Crows

En 1993 : Alain Prost est sacré champion en Formule 1. Les autorités chinoises durcissent leur politique tibétaine : suppression de la liberté d’opinion, contrôle des activités religieuses… On découvre, à Trèves, le plus gros trésor de pièces d’or romaine remontant à la fin du 2e siècle. On dit adieu au danseur étoile russe Rudolf Noureev ainsi qu’à l’incroyable actrice américaine Audrey Hepburn, le réalisateur italien Federico Fellini et Léo Ferré tire sa révérence.

Le 15 mars 1993, deux monstres sacrés du rock s’associent pour la sortie d’un album événement baptisé tout simplement ''Coverdale/Page'', le nouveau-né du chanteur de Whitesnake-Deep Purple et de Jimmy Page Led Zeppelin. Un album qui a aussi le mérite de rendre Robert Plant jaloux, Coverdale reprenant son rôle aux côtés de Page avec brio. Le 11 juin 1993 est publié le single signé par 4 Non Blondes ''What’s Up'', composé de 4 filles dirigées de main de maître par Linda Perry, qui se fait ensuite connaître en tant que productrice pour Pink, Gwen Stefani ou Adele. Révélation pour Radiohead avec son premier album ''Pablo Honey’et le titre ''Creep'' hymne des amateurs de rock. ''Mr Jones'' du groupe américain Counting Crows, un extrait de leur premier album ''August and Everything After''.