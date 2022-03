1992 : Queen rend hommage à Freddie Mercury lors d’un concert mémorable à Wembley, Peter Gabriel revient avec US, Neil Young revient à ses racines et disparition du batteur de Toto, Jeff Porcaro

En 1992, on arrive en plein boum de l’eurodance, je m’attends donc au pire pour notre traditionnel petit tour des singles numéro un cette année-là ! Allez, on se lance et on commence par les Etats Unis et le début du r&b moderne, avec les Boyz II Men et ce "End of the Road". Restons chez les anglo saxons, direction outre-manche and the winner is Whitney Houston, ''I Will Always Love You'', pas mal, ça aurait pu être pire ! En France maintenant, ben oui forcément un titre français repris par Cyndi Lauper, ''The World Is Stone'', ça ne peut que fonctionner dans l’hexagone ! Et on termine en beauté ou pas, chez nous. Alors la Belgique raffolait de l’euro dance, donc eurodance ou pas eurodance en 1992 ? Pas eurodance mais plutôt George Michael et Elton John pour ''Don’t Let the Sun Go Down On Me''.