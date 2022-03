1992 : le triomphe de Sonic Youth, le retour de Mike Oldfield et de son Tubular Bells, volume 2 les débuts de PJ Harvey…

En 1992, au Proche Orient : l’Irak se lance dans un vaste programme de reconstruction. Saddam Hussein multiplie les dépenses somptuaires. L’opposition politique est inexistante et c’est le peuple qui trinque. C’est aussi le début de la guerre de Bosnie-Herzégovine, alors que la Serbie et le Monténégro s’unissent pour former la République fédérale de Yougoslavie et qu’on voit la dissolution de la Tchécoslovaquie, remplacée par la République tchèque et la Slovaquie. Et puis un des plus beaux visages de ce monde nous quitte, l’actrice américaine d’origine allemande Marlene Dietrich meurt le 6 mai 1992.