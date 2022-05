1991 : Toto, le Héros de Sélim

En 1991, Sélim Sasson a un vrai grand coup de cœur pour "Toto le Héros", le premier long métrage de Jaco Van Dormael et il ne cache pas ses sentiments lorsqu’il évoque nos histoires belges. On suit le jeune réalisateur et ses comédiens de la fin de la première projection de ce film magique, jusqu’à la cérémonie qui voit la propre fille de Charlie Chaplin remettre à notre Jaco le prix tant convoité par les débutants de la Caméra d’Or ! et on les accompagne lors de leur première conférence de presse…

À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde.