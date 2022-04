1988, quand Suez a racheté la Belgique. L’OPA sur la générale de Belgique.

La Belgique n’a jamais été un empire, mais elle a longtemps cohabité avec un empire financier, la Société générale de Belgique. Des mines du Kantaga à l’acier Wallon, des centrales nucléaires à la banque, la société générale était une pieuvre, insatiable et incontournable. Mais cet empire s’est écroulé un beau matin de janvier 1988. Une page s’est tournée sur le capitalisme de papa. Mensonge, orgueil, coup d’éclat, l’OPA sur la générale de Belgique à tout d’un film hollywoodien.

Cette histoire peut nous sembler lointaine. Pourtant la fin de la société générale de Belgique nous influence encore beaucoup aujourd’hui. C’est le cas par exemple dans le dossier de la prolongation des centrales nucléaires chez nous. Ces centrales étaient la propriété de Tractebel qui était, jusqu’en 1988 l’une des très nombreuses filiales de la société générale de Belgique. Avec cette OPA Tractebel va passer dans les mains françaises, Suez devenue depuis Engie.

Des pralines pour un empire

17 janvier 1988. Dans un quartier cossu de la capitale, René Lamy le gouverneur de la société générale de Belgique savoure les derniers moments de calme d’un dimanche hivernal. Et le calme est précieux pour René Lamy. C’est l’un des hommes les plus influents de Belgique, Il est la tête de la plus prestigieuses des sociétés du Royaume, la société générale de Belgique.

René Lamy est soucieux. Depuis quelques semaines, des titres de la société générale sont rachetés en bourse, à un niveau beaucoup plus élevé que la normale. Puisque beaucoup d’actions sont détenues par des petits porteurs, il est théoriquement possible qu’un acheteur gourmand prenne le contrôle de la société au nez et à la barbe de ses dirigeants. Un raid sur la société générale, René Lamy n’y crois pas de trop. Il est brusquement sorti de ses réflexions. Voilà qu’on sonne à la porte. Le gouverneur de la société générale de Belgique n’attendait pourtant personne. René Lamy se lève et replace ses fines lunettes. Quand on dirige une société plus ancienne que la Belgique elle-même ; quand on dirige un holding qui détient un tiers de l’économie belge il arrive qu’on soit dérangé en soirée.

René Lamy ouvre la porte. Il reconnaît tout de suite l’homme élégant qui se tient devant lui. Son costume finement ajusté, sa chevelure noire légèrement ondulée, son teint méditerranéen, Carlo de Benedetti, se présente avec une boîte de praline de la ville ou il a fait fortune Turin. René Lamy le fait entrer, accepte les pralines, il connaît bien cet ambitieux industriel italien avec qui il a déjà fait affaire. Mais ce soir la conversation sera brève et peu cordiale. Carlo de Benedetti est venu dire à René Lamy qu’il a déjà racheté en douce 18% des actions de la générale. Et qu’il a l’intention d’en racheter encore suffisamment pour devenir l’actionnaire de contrôle et diriger la société. Stupéfait, René Lamy reconduit Carlo de Benedetti et se rue sur son téléphone. Ainsi commence l’OPA, qui va changer le visage de l’économie Belge. Le matin du 18 janvier l’offensive sur la générale éclipse toutes les autres actualités.