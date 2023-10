1987, à Wall Street la finance prend le pouvoir

À Hollywood, cela donne une idée au réalisateur Oliver Stone, qui sort Wall Street deux ans plus tard. Michael Douglas reprend le rôle d’Ivan Boesky et l’une de ses phrases les plus célèbres : "Greed is good".

La phrase a été réellement prononcée par Ivan Boesky dans une conférence. Oliver Stone la reprend et l’intègre dans un discours qui saisit l’air du temps, l’air de Wall Street dans les années 80. Le film dénonce l’euphorie et la montée en puissance de la finance et écorne le récit de renaissance morale de l’Amérique de Reagan. Le monologue de Gordon Gekko dans Wall Street est resté mythique.