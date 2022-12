1986, extrait Cœur et pique, Mylène Farmer chante Libertine

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1986 dans l’émission Coeur et Pique. Mylène Farmer est au tout début de sa carrière. Elle chante Liberbine sur le plateau de la RTBF.

C’est en costume d’époque que Mylène Farmer interprète en plateau son célèbre tube "Libertine", extrait de son premier album "Cendres de lune". Si vous connaissez déjà les paroles, c’est le moment de travailler la chorégraphie !

Mylène Farmer qui vient se sortir "L’emprise", nouvel album qui marie la modernité aux années 80. Elle sera en concert au Stade Roi Baudouin été 2023.

Regardez plutôt !