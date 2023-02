1985 : une série qui s’inspire de faits réels, quels sont-ils ? Comment s’y retrouver ? Voici les références pour comprendre

L’organisation "WNP" (pour "Westland New Post") entraîne ses membres armés dans les bois. Ce n’est pas une fiction, elle a réellement existé. Dans la série, le jeune gendarme Franky Verhellen est embrigadé et devient "Bambi". Tous les membres ont un "pseudo". Dans la réalité, l’existence du WNP est révélée au grand jour en septembre 1983 à l’occasion d’une bagarre à Forest suivie de coups de feu. Les policiers découvrent au domicile du tireur des télex confidentiels dérobés au quartier général de l’Otan à Evere. Ils ont été emportés par des militaires membres du WNP. Plus inquiétant, les policiers découvrent que les membres communiquent avec des messages codés. Le WNP dispose d’un service de sécurité chargé de châtier ceux qui menacent l’organisation. Tous mènent des exercices de filatures et d’observation. Dans l’épisode trois, on peut découvrir que l’un de ses exercices se termine par l’assassinat du couple surveillé à Anderlecht. Ce fait divers a réellement eu lieu et est connu comme "l’affaire de la Pastorale". L’enquête débouchera sur un procès d’assises où les relations troublantes du commissaire de la Sureté de l’Etat "Canard", laisseront apparaître une possible manipulation des jeunes militants, ceux-ci remplissant leurs missions sans en connaître la réelle finalité. Plusieurs membres du WNP révéleront avoir dû effectuer des repérages sur des parkings de grands magasins avec étude de minutages des différents itinéraires de fuite. Le principal dirigeant du WNP, qui apparaît dans la série comme le "Marechal" sera retrouvé pendu à son domicile dans d’étranges conditions. Un suicide finira par conclure la justice. Le gendarme Madani Bouhouche que l’on voit se réunir avec les membres du groupe aurait été recruté par l’organisation. Pour valider son engagement, il a dû sortir de la gendarmerie des dossiers judiciaires qui seront photocopiés pour des destinataires inconnus à des fins probables de chantage.