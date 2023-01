"1985" : une plongée bilingue dans les années 80 et l’affaire des Tueurs du Brabant

On découvre l’univers impitoyable de la gendarmerie : mécanique grippée, corruption… L’un des jeunes se mêle aux groupuscules extrémistes, l’autre sera chevalier blanc. On croise les principales figures de l’affaire, comme Madani Bouhouche, l’un des principaux suspects des tueries du Brabant. "Le scénario est inspiré de faits réels, sur base de mes recherches, j’ai choisi des options qui vont m’aider pour l’interprétation", raconte Roda Fawaz, son interprète dans "1985".

Petite particularité : la série est bilingue. Sur le plateau, chacun joue dans sa langue et se comprend. RTBF et VRT, dans un même projet, c’est exceptionnel. "C’est quand même un projet unique, très ambitieux, délicat et complexe", note Peter Van Den Begin, l’interprète du major Herman Vernaillen. Car "1985", c’est avant tout l’histoire d’une cicatrice belge.