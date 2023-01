“1985” : qui sont les acteurs principaux de votre nouvelle série belge évènement ?

La première co-production RTBF et VRT, 1985 vous plonge au coeur de la célèbre affaire criminelle belge (et encore non résolue) : celle des Tueurs du Brabant. Dans la série, le trio de personnages principaux est incarné par de jeunes étoiles montantes flamandes : Tijmen Govaerts, Aimé Claeys et Mona Mina Leon. Qui sont-elles ? En attendant la diffusion des deux premiers épisodes le 22 janvier à 20h50 sur La Une, on vous propose un tour d’horizon de leur CV. Les épisodes seront également disponibles sur Auvio.

Réalisée par Wouter Bouvijn (The Twelve et Red light) et créée par Willem Wallyn (De 16), 1985 est une série historique bilingue sur Les Tueurs du Brabant, une affaire qui a choqué la nation entière dans les années 1980. Bien qu’il s’agisse d’une fiction, la série s’est directement inspirée des faits réels et offre un angle original : l’affaire vue depuis les coulisses de la gendarmerie.