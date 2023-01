"1985" : mais où avez-vous déjà vu ces acteurs et actrices ?

Ruth Becquart

Née à Brecht en 1976, Ruth Becquart est diplômée en théâtre en 1999 au Studio Herman Teirlinck à Anvers. Elle débute sa carrière par le théâtre et joue avec plusieurs compagnies comme HETPALEIS, Laika, Het Toneelhuis et Abattoir Fermé. Ruth apparaît régulièrement à la télévision flamande comme "guest star", notamment dans les séries Aspe, Code 37 et Witse. Elle tient ensuite l'un des rôles principaux de la série Clan.

Au cinéma, elle joue dans Left Bank et Dirty Mind, deux films dirigé par Pieter Van Hees. Comme Tijmen Govaerts, elle joue elle aussi dans la série Two Summers (Netflix), dans laquelle on retrouve d'ailleurs aussi Tom Vermeir (l'adjudant Goffinard dans 1985).