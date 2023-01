“1985” : les origines de votre nouvelle série belge

Première série belge en coproduction avec la VRT, 1985 nous plonge dans les années 80, période sombre pour la Belgique, car teintée par les "Tueurs du Brabant". Mais comment est né cette série ? On vous dit tout dans cet article.

Tout commence par un coup de téléphone, il y a plus de cinq ans. Willem Wallyn, aujourd’hui réalisateur, scénariste et acteur, travaille alors comme avocat stagiaire et participe notamment à la préparation de la première commission d’enquête parlementaire sur les Tueurs du Brabant. De l’autre côté du fil, Peter Bouckaert, producteur reconnu travaillant pour la société Eyeworks.

Avec une cinquantaine de fictions dans son portfolio, Peter a une nouvelle idée : une série sur l’époque et les circonstances spécifiques dans lesquelles les Tueurs du Brabant ont pu prospérer en Belgique. Les deux cinéastes discutent et la série 1985 commence à prendre forme dans leurs esprits. “Peter m’a donné carte blanche quant à l’approche et aux angles de vue du scénario, pour autant que je saisisse l’esprit du temps de manière à ce qu’un public plus jeune, ou peut-être un public totalement étranger aux événements en Belgique, puisse comprendre ce qui s’est exactement passé à l’époque”, explique Willem Wallyn.