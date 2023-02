"1985" : les crimes des "Tueurs du Brabant" résumés en quelques dates clés

La rédaction Info de la RTBF s'est penché sur le plus gros cold case belge pour concevoir une vidéo résumé, avec toutes les dates importantes de l'affaire des "Tueurs du Brabant".

Le dossier des "Tueurs du Brabant" est l’une des principales affaires non résolues de notre histoire judiciaire. L’enquête a débuté il y a plus de 40 ans mais n’a pas permis d’identifier les auteurs. Pour les familles de victimes, il y a urgence car, sauf changement, les faits seront prescrits en 2025. Régulièrement, de nouveaux éléments sont mis au jour, de nouvelles auditions réalisées, de nouvelles techniques scientifiques testées. En vain, pour le moment.



Entre 1982 et 1985, la Belgique tremble. Une série de crimes et braquages sanglants sont commis, principalement dans des supermarchés. Les tueurs agissent sans pitié, tuent des policiers et des civils : 28 morts et 20 blessés. Le butin est très maigre : l’équivalent en franc belge d’un peu moins de 175.000 euros. Les tueurs sont-ils en vie ? Qui sont-ils ? D’anciens gendarmes, des extrémistes voulant déstabiliser l’État, des prédateurs ? Les hypothèses sont nombreuses et, encore aujourd’hui, beaucoup de pistes restent ouvertes.



(Écriture et réalisation : Laurent Van de Berg, Aurélie Fogli, Bruno Pons Cristian Abarca, Isabelle Warnotte)