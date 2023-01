"1985", la nouvelle série belge, fait un carton d'audience sur La Une

La série suit trois amis : Marc, Franky et sa sœur Vicky. Pleins d’enthousiasme et d’ambitions, les deux premiers quittent leur village de campagne pour Bruxelles afin d’entamer une carrière dans la gendarmerie. Mais de façon inattendue, ils intègrent une brigade en pleine crise, lorsque le pays est marqué par une série de vols violents. Vicky étudie le droit à la VUB, en face de la caserne de gendarmerie. Son caractère rebelle et ses idéaux progressistes se heurtent à tout ce que Franky et Marc représentent.

Lorsque l’influent commandant de la gendarmerie François est reconnu coupable de trafic de drogue, et qu’une attaque est commise contre le major Vernaillen qui a mis l’affaire en lumière, les trois jeunes sont entraînés dans la spirale d’événements qui plus tard seront attribués aux tueries du Brabant …