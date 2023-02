"1985" : comment la RTBF et la VRT ont-elles créé une série ensemble ?

En pratique

La phase de développement peut commencer : Peter et Willem développent 1985 avec le feedback des deux chaines. "Tous ceux qui ont travaillé sur cette série sont bilingues. Chacun parlait sa propre langue, et on a directement écrit en français et en néerlandais, ce qui nous a permis d'éviter d'avoir des dialogues traduits (souvent l'une des erreurs phares des séries multilingues comme Into the night, NDLR.)".

Pour les acteurs et actrices, l'expérience bilingue a donné lieu à de chouettes échanges : "Sur le plateau, les néerlandophones voulaient apprendre le français et nous demandaient de le pratiquer avec eux. Moi je voulais apprendre le néerlandais et leur demandais de parler avec moi", explique le comédien Roda Fawaz. "Ce qui était super drôle, c'est qu'à un moment donné, autant le casting que les équipes techniques francophones, on a tous commencé à parler avec l'accent flamand !", se souvient Guillaume Kerbusch.

Cette représentation des deux communautés se retrouve aussi dans les soutiens financiers de la série : aussi bien des fonds francophones (Wallimage, Tax shelter) que néerlandophones (VAF, Screen Flanders), et même bruxellois (Screen Brussels) ont apporté leur soutien au projet. Un support unanime qui s'explique, d'après Bouckaert, par la force du sujet et la qualité de la série.