"1985" : comment choisir entre la version originale sous-titrée et la version doublée ?

Vous regardez la nouvelle série belge 1985 tous les dimanches à 20h50 sur La Une ? Saviez-vous qu'il vous est possible de choisir entre la version originale sous-titrée et la version doublée via votre télécommande ? Comme sur Auvio, la version multilingue est disponible.

En 2013, la RTBF a lancé la version multilingue (VM) pour une partie de sa grille.

Qu’est-ce que la diffusion en multilingue ?

La VM consiste à diffuser deux canaux audio VF et VO en simultané et une piste de sous-titrage VF (différente de la piste de sous-titrage FR pour personnes sourdes et malentendantes). Cela ressemble aux possibilités offertes sur les DVD.