1983 en musique avec U2, Pink Floyd, R.E.M. et Mike Oldfield

Il y a 40 ans, la navette américaine Challenger effectue son premier vol, et restera en service jusqu’à l’accident tragique du 28 janvier 1986. Naissance de Mika et Amy Winehouse. Côté des adieux, l’écrivain américain Tennessee Williams tire sa révérence, on lui devait ''Un tramway nommé Désir'' et ''La Chatte sur un toit brûlant''.

Le 28 février, U2 sort son troisième album ''War'', premier à se classer au sommet des charts britanniques et détrône ''Thriller'' de Michael Jackson de la première place. En 1983 sort le 12e album de Pink Floyd ''The Final Cut'', le dernier enregistré avec Roger Waters, membre fondateur, parolier, bassiste, et tête pensante du groupe ? Plus un album solo de Roger Waters accompagné par David Gilmour et Nick Mason. Pink Floyd reviendra, sans Waters, 4 ans plus tard en 1987. Année marquée par la sortie du premier album de R.E.M. baptisé ''Murmur''. Ce n’est que fin de la décennie voire le début des 90’s que R.E.M devient un phénomène international. Dix ans après la sortie de son chef-d’œuvre ''Tubular Bells'', Mike Oldfield publie ''Crises'' avec ''Shadow Of The Wall''avec Roger Chapman et ''Moonlight Shadow'' avec la voix de Maggie Reilly.