1983 en musique avec Tears For Fears, The Waterboys, Depeche Mode, Paul McCartney et Yes

Au Hit-parade, on retrouve en France, le son disco funk du groupe américain Indeep, aux États-Unis la bande originale du film "Flashdance'' avec ''What a Feeling" d’Irene Cara, en l’Angleterre le single ''Red Red Wine'' d'UB 40 et le roi de la pop, Michael Jackson, occupe souvent le haut du classement des singles les plus vendus. Il y aussi Survivor avec ''Eye of the tiger'', ''Karma Chameleon'' de Culture Club ou encore "Every Breath You Take" de Police.

C’est en 83 que Tears For Fears, composé de Roland Ozabal et Curt Smith, sort son premier opus ''The Hurting'', un album concept basé sur la dépression, les traumatismes, les violences sexuelles et psychologiques faites aux enfants, atmosphère sombre où l’on retrouve l’inoubliable ''Mad World''. Premier album pour les Waterboys dirigé par le chanteur et musicien écossais Mike Scott, qui revendique l’influence d’artistes irlandais tels que Van Morrison et U2. Le 22 août, Depeche Mode sort son troisième album ''Construction Time Again'', enregistré en partie au studio Hansa, situé juste à côté du mur de Berlin, (utilisé par Bowie pour une partie de sa trilogie berlinoise). Après être apparu sur l’album ''Thriller'' de Jackson fin 82, avec ''The Girl Is Mine'', en 83 Paul Mc Cartney invite Michael pour ''Say, Say, Say'' sur l’album ''The Pipes of Peace''. Yes fait son grand retour après avoir triomphé dans les 70’s avec un rock progressif complexe et de très longs morceaux. Le groupe britannique peut compter sur Trevor Horn, l’un des deux Buggles, pour les remettre sur les rails avec l’album ''90125'' et cet énorme succès aux accents très pop ''Owner Of A Lonely Heart''.