1983 en musique avec Police, The Clash, New Order, Elton John et Metallica

Le 8 juin, c'est le jour anniversaire de Kim Clijsters, la joueuse de tennis belge. 1983 : Louis de Funes nous quittait, ainsi que Tino Rossi, et la Belgique est en deuil avec le décès de Léopold 3 et du papa de Tintin : Hergé.

Le 17 juin 1983 sort ''Synchronicity'', cinquième et dernier album de Police. La splendide ballade ''Every Breath You Take'' (que Sting continue à interpréter dans le cadre de sa carrière solo). Le disque met un point final à cette belle aventure musicale. Le 1er septembre 1983, Joe Strummer et Paul Simonon prennent la décision de virer Mick Jones. Le 2 mai, New Order sort ''Power, Corruption and Lies'' et plonge dans l’électronique, abandonnant l’aspect post-punk de son premier album et s’éloigne du son de Joy Division. Elton John fait son come-back en 1983 avec l’album ''Too Low for Zero'' (stylisé 2, flèche vers le bas, 4,0 qui donne 2 low 4 0). Il retrouve son parolier Bernie Taupin avec qui il n’avait plus travaillé depuis 76 ainsi que son ancien groupe. ''I’m Still Standing'' illustre ce retour en force. Dans un registre plus musclé, 83 est marquée par la sortie du tout premier album de Metallica.