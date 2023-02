1983 en musique avec Michael Jackson, Bryan Adams, Red Hot Chili Peppers, Culture Club et Nena

1983, il y a 40 ans, les enfants que nous étions découvraient l’inspecteur Gadget, pour les plus grands, dans le petit écran, il y avait Poncherello et son acolyte, les policiers motards de Californie dans la série Chips. Coté sport, Yannick Noah remporte Roland Garros, et Bjorn Borg prend sa retraite à 26 ans Mais dans le rock, 83, ça racontait quoi ?

Le 26 février, Michael Jackson se hisse au sommet des hit-parades américain avec un album légendaire ''Thriller'' sorti en novembre 82, porté par le single ''Beat It''. 83, un bon cru pour le canadien Bryan Adams, après deux albums sans grand impact, il s’empare du marché américain avec son album ''Cuts Like A Knife'' sur lequel on retrouve ''Straight From The Heart'' et ''This Time''. Formé en 1982, ce n’est qu’à partir de mars 83 que les Red Hot Chili Peppers se nomment ainsi. Le 5 septembre, Boy George et son groupe Culture Club publient ''Karma Chameleon'' un succès planétaire, 1.405.000 exemplaires écoulés. L’année du triomphe de l’allemande Gabriele Susanne Kerner, connue sous le nom de Nena, avec ''99 luftballons'', message pacifiste qui avertit des risques d’un conflit nucléaire en pleine guerre froide.