1983 en musique avec Eurythmics, Def Leppard et David Bowie

Le 16 septembre 83 : Arnold Schwarzenegger devient officiellement citoyen américain. Le 8 mars, Ronald Reagan qualifie l’Union soviétique d'''empire du Mal''. La guerre Iran-Irak bat son plein, les bombardements toujours plus nombreux. Durant l’été, une canicule touche de plein fouet l’Italie et le sud-est de la France alors qu’en novembre, la terre tremble à Liège avec une magnitude de 5 sur l’échelle de Richter.

Le 4 janvier 1983, le duo britannique Eurythmics (Annie Lennox et Dave Stewart) sort son second album ''Sweet Dreams (Are Made of This)’’ porté par deux clips mémorables : ''Sweet Dreams'' et ''Love Is A Stranger'' qui feront les beaux jours d’MTV. Def Leppard sort l’un de ses plus célèbres albums ''Pyromania'' avec l’aide de Robert John ‘Mutt’Lange, producteur sud-africain qui a travaillé avec AC/DC, Foreigner, The Cars, Bryan Adams, The Corrs, Nickelback et Muse. Il propulse Def Leppard au statut des plus grands groupes des 80s. Le 14 mars 1983, c’est un nouveau David Bowie que le monde rencontre avec le single ''Let’s Dance'', BCBG, roi du dancefloor, boosté par la production de Nile Rodgers. Un mois plus tard, le 14 avril, c’est l’album ''Let’s Dance'' qui débarque, une succession de hits : ''Modern Love'' ou encore ''Cat People (Putting Out Fire)’’ sorti un an plus tôt avec Mr disco, l’allemand Giorgio Moroder, porté par l’excellent jeu de guitare de Stevie Ray Vaughan et aussi une reprise du ''China Girl'' d’Iggy Pop remis au goût du jour.