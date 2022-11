1982, une année exceptionnelle au cinéma

Alors comment pourrions-nous expliquer un tel phénomène, une telle concentration de chefs-d’œuvre ? Il faudrait remonter bien des années plus tôt. Genre vers la fin des années 60. Ces années-là marquent la fin de l’Âge d’or d’Hollywood. Finis les films de studio, oubliées les comédies musicales (et symphoniques), le cinéma de (grand-)papa est dépassé. D’autant plus qu’arrivent de jeunes réalisateurs avec des idées, des envies d’extérieur (par rapport à tous ces films tournés en studio). Des jeunes comme Steven Spielberg, Georges Lucas, John Carpenter, Michael Cimino, Brian De Palma et d’autres. Commence alors ce qu’on a appelé le Nouvel Hollywood soit une Nouvelle vague (non pas française mais) américaine. Ces jeunes sont très critiques et, à travers leurs histoires, ils fustigent le monde qui les entoure, la société qui les a vus grandir. Leur cinéma est cynique, sombre, violent aussi. Re-visionnez "L’inspecteur Harry" et vous comprendrez… Si le public adhère vite à cette nouvelle vision, vers la fin des années 70, cette dureté pèse et les salles se vident. Il faut du renouveau, une sorte de… nouvel Nouvel Hollywood.