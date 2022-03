1982, ''The Wall'' de Pink Floyd sort au cinéma, Roxy Music fait ses adieux et Donald Fagen inaugure l’enregistrement " Blodigital "

Il ne faisait pas bon de voyager en France en 1982 : le 29 mars, une bombe explose dans un train entre Paris et Toulouse. L’attentat fait cinq morts et vingt-sept blessés. Le 31 juillet, c’est la catastrophe routière de Beaune, le plus grave accident en France avec 53 morts sur l’A68. Dans l’hexagone, on peut, en revanche, saluer l’arrivée sur la terre du basketteur Tony Parker qui s’est aussi cru chanteur à une époque mais je vais vous éviter un extrait, c’est mieux pour tout le monde. Dans le genre décalé et chanteur officiellement, il y a Julien Doré, je l’aime encore bien lui, il me fait marrer. Encore un Français qui a vu le jour en 1982, si je vous dis Anthony Laborde, ça ne vous dit rien, mais voici un indice : Anthony Laborde alias ‘’passe muraille’’, et chez nous, en Belgique, elle n’est pas basketteuse mais c’est une histoire de balle aussi, de filet et de raquette : Justine Henin vient au monde !