1982 : le triomphe de Toto, McCartney chante contre le racisme et c’est la fin d’un grand chapitre de l’histoire de Supertramp

1982, ''E.T.’’ cartonne dans tous les cinémas de la planète ! Son doigt lumineux, sa petite frimousse, sa maison, son téléphone… Autant d’images, de sons, de phrases qui resteront gravés à tout jamais dans nos esprits. Du côté des singles, faisons notre traditionnel tour des numéros 1 de l’année 1982 : commençons chez nous, en Belgique, le numéro 1, c’est lui F-R David avec ''Words’’. Chez nos voisins français, la première marche du podium des singles est occupée par Chagrin d’Amour et ''Chacun fait c’qui lui plaît''. Qui a vendu le plus de singles au Royaume Uni en 1982 ? Réponse : Dexy's Midnight Runners pour ''Come On Eileen''. Et outre Atlantique ? On en a parlé mardi figurez-vous : Olivia Newton John transformée et si sensuelle avec son clip "anti Gros" qui serait très certainement censuré de nos jours…