1979 : André Delvaux entre chien et loup

En 1979, André Delvaux, déjà en compétition 6 ans plus tôt avec "Belle", fait à nouveau partie de la Sélection Officielle avec un film qui, en Belgique, soulève la polémique puisqu’il évoque la collaboration en Flandre durant la 2e guerre mondiale ! Le plus bilingue des cinéastes belges sort les griffes pour défendre "Femme entre Chien et Loup" soutenu par ses interprètes Roger Van Hool et la jeune Marie-Christine Barrault. Ce qu’ils disent du cinéma et de ses publics fait toujours sens aujourd’hui.

À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde.