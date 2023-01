1978 : à l’usine Salik les ouvrières prennent le pouvoir…

L’Histoire continue replonge dans un épisode important de notre histoire sociale, ce qu’on pourrait appeler le moment de l’Autogestion. Au mitan des années 70 l’esprit antiautoritaire de 1968 semble infuser dans le monde du travail, dans le monde syndical, et fait naître des nouvelles formes de luttes.

L’autogestion c’est donc le contrôle d’une usine ou d’une entreprise par les travailleurs qui décident de manière participative, égalitaire. Une révolution de l’intérieur en quelque sorte. Cette expérience a été tentée à l’usine de jeans Salik à Quaregnon en 1978. L’annonce de la fermeture de l’usine dans un Borinage en déclin industriel débouche sur une occupation et puis une autoproduction.

Salik est un cas emblématique d’une vague d’expériences autogestionnaires en Belgique. Dès 1973 le Grès de Bouffioux à Charleroi, le Val Saint Lambert en 1975, les poêleries Somy, les capsuleries de Chaudfontaine, les textiles Daphica à Tournai, les sablières de Wauthier-Braine, le Balais libéré à Louvain-La-Neuve.

Comme beaucoup d’autres l’expérience Salik a tourné court, seules de rares tentatives ont tenu plus de quelques années. Dans cette émission on va tenter de comprendre pourquoi et comment les expériences d’autogestion ont fleuri dans les années 70, pourquoi Salik est un cas emblématique. On va aussi essayer de comprendre pourquoi, dans l’immense majorité des cas, cela n’a pas marché, et ce qu’il reste aujourd’hui des idéaux fracassés de l’autogestion…

Invités : Gaële Demez, responsable nationale des Femmes CSC, Nicolas Verschuren, historien de l’ULB et spécialiste de l’histoire sociale et ouvrière.

