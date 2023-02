1973 en musique avec Pink Floyd et Iggy Pop

Le 4 avril 73 : le complexe immobilier du World Trade Center est inauguré à New York. Les tours jumelles de 415 mètres sont, à cette époque, les plus hautes du monde. Le 11 août : discours à Melbourne d’Al Grassby, ministre australien de l’immigration, qui marque l’adoption officielle d’une politique multiculturelle en Australie et la fin de la White Australia Policy. Les adieux à Pablo Picasso, à J.R.R. Tolkien et le poète chilien Pablo Neruda. Naissances : Florence Foresti, Olivier Gérard, dit oLi dE SaT, compositeur et musicien du groupe Indochine depuis 2002 et de Corey Taylor, chanteur du groupe Slipknot.

Impossible d’évoquer 73 sans citer un des plus grands albums de l’année et probablement de l’histoire de la musique : "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, le bébé de Roger Waters, son concept, une œuvre qui traverse les décennies grâce à ces thèmes intemporels : l’argent, le pouvoir, la folie, la mort… Produit de main de maître par Alan Parsons, Il fait l’unanimité et bat tous les records. Aux Etats-Unis, il reste dans les charts durant 950 semaines, donc plus de 18 ans d’affilée. 45 millions de copies à travers le monde. 1973 une année importante pour Iggy Pop et ses Stooges, le groupe est relancé avec l’aide financière de David Bowie, grand fan du travail d’Iggy. Le 7 février 1973 sort : "Raw Power", album qui aura une grande influence sur les Sex Pistols quelques années plus tard ainsi que sur Johnny Marr, guitariste des Smiths ou encore John Frusciante des Red Hot Chili Peppers.