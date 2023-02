1973 en musique avec Elvis Presley, les Beatles, Queens of the Stone Age, T.Rex et les Rolling Stones

1973, on ne s’en rend pas toujours compte, c’était il y a 50 ans. Le 1er janvier 1973 qui commence fort avec l’élargissement de la CEE. Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark entrent dans la danse. Le 27 janvier, ce sont les accords de paix de Paris, accords d’armistice dans la guerre du Viêt Nam. Le 16 octobre : le Prix Nobel de la paix est attribué à l’Américain Henry Kissinger et au Nord-Vietnamien Le Duc Tho, qui le refuse. 73 une année que nous allons célébrer en musique.

Le 14 janvier marque un moment historique dans la carrière d’Elvis Presley avec la retransmission en direct du concert donné à Hawaii baptisé " Aloha from Hawaii via Satellite " et diffusé en télé dans plus de 40 pays à travers le monde. Le 2 avril 73, presque 3 ans que les Beatles n’existent plus, mais leur musique continue à fasciner et c’est à cette date que sortent deux compilations mythiques : double "rouge" période 62-66 et double ''bleue'' période 67-70. C’est le 17 mai 1973 que naît le futur guitariste/chanteur et leader de Queens of the Stone Age : Josh Homme. Une année très glam rock, le 2 mars que Marc Bolan et son groupe T.Rex publie l’un des plus emblématiques titres de sa carrière : ''20th Century Boy''. Le 20 août, les Rolling Stones publient l’une de leurs plus célèbres ballades rock en 45 tours " Angie " (inspiré par l’ex-femme de David Bowie, Angela ou Anita Pallenberg, la petite amie de Keith Richards à l’époque ? ) faux si on en croit les mots de Keith Richards, principal compositeur d’Angie qui prétend avoir choisi ce prénom par hasard…