1973 en musique avec Elton John, Alice Cooper, Roxy Music et Led Zeppelin

En France, il y a 50 le numéro 3 de la vente des singles cette année ce sont les Stones avec ''Angie'', le numéro 2 Pink Floyd et ''Money'' et en 1 Sardou et sa ''Maladie d’Amour''. Plus étonnant le classement outre manche, numéro 3 The Sweet avec le titre ''Blockbuster'', sur la seconde marche du podium Peter and Lee ''Welcome Home'' et la meilleure vente single dans les charts britannique est Dawn featuring Tony Orlando '' Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree''.

Fin janvier 1973 est publié le 6e album d’Elton John : " Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player ", enregistré au Château d’Hérouville en France, avec les grands classiques "Daniel" et "Crocodile Rock" en hommage à Bill Haley and the Comets avec "Rock Around The Clock" auquel il fait référence. Le 25 février 1973, Alice Cooper, le groupe (oui c’était le nom du groupe avant que ce soit son vrai nom et celui de sa carrière solo) sort son 6e album : "Billion Dollar Babies". Un album sur le succès et l’aspect mégalo que peut entraîner ce phénomène avec "Elected" où il se moque du monde politique. Sur la plage titre de l’album, "Billion Dollar Babies", on découvre un duo étonnant entre Alice Cooper et le chanteur folk écossais Donovan. Le second album du groupe britannique Roxy Music "For Your Pleasure" sort lui aussi en 1973. C’est le dernier album du groupe où on peut entendre le claviériste Brian Eno qui se lance ensuite dans une carrière solo et devient producteur de renom. 5 jours plus tard, le 28 mars, c’est au tour de Led Zeppelin de sortir un nouvel album : "Houses of the Holy", sur lequel on retrouve "No Quarter" ou encore " D’Yer Mak’er " où le groupe s’essaye à une touche plus reggae…