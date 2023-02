1973 en musique avec David Bowie, Neil Young, Deep Purple et The Who

En 1973, le 31 juillet, l’Europe créé l’Agence spatiale européenne ainsi que le Fonds européen de coopération monétaire à l’origine de la Banque centrale européenne. L’Oscar du meilleur film revient au ''Parrain'' réalisé par Francis Ford Coppola. 73, lors d’un braquage dans une banque en Suède, à Stockholm, les otages sympathisent avec les gangsters : cette situation donne naissance au "Syndrome de Stockholm". Le 5 avril 1973 Pharrell Williams voit le jour ainsi que John Dolmayan, batteur de System of a Down, le 15 juillet.

Année importante pour David Bowie, une année pivot où il publie le second chapitre des aventures de son personnage extraterrestre Ziggy Stardust dans "Aladdin Sane". Il sort le 20 avril et confirme la Ziggy Mania qui s’empare de l’Angleterre et de l’Europe. Mais, Ziggy commence à étouffer son créateur et 3 mois après la sortie de l’album sur les planches de l’Hammersmith Odeon de Londres, Bowie tue Ziggy. Bowie "suicide" son personnage sur scène et va s’éloigner du rock’n’roll pour s’intéresser à la musique soul. 1973 voit le lancement d’une nouvelle salle qui ne tarde pas à devenir légendaire : le Roxy Club de Los Angeles sur Sunset Boulevard, théâtre de nombreux concerts historiques : Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Marley, les Ramones ou encore Michel Polnareff… Le 12 janvier 73, Deep Purple sort "Who Do We Think We Are", son septième album. Quelques mois plus tard, le chanteur Ian Gillan et le bassiste Roger Glover quittent le groupe. 73 est aussi marquée par la sortie du deuxième opéra-rock des Who : "Quadrophenia", 4 ans après Tommy, le guitariste Pete Townshend, plume principale, se relance dans cette ambitieuse aventure avec une œuvre évoquant notamment le conflit entre les mods d’une part et les rockeurs de l’autre.