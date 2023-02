1973 en musique avec Bruce Springsteen, Queen, Jethro Tull et Mike Oldfield

Septembre 73, c’est le coup d’État militaire au Chili. Le président Salvador Allende se suicide, le général Pinochet prend le pouvoir et met en place un régime militaire : congrès dissout, Constitution suspendue, partis politiques interdits et médias placés sous surveillance. En octobre, éclate la guerre du Kippour, nous vivons aussi un premier choc pétrolier. Les pays arabes membres de l’OPEP augmentent de 70% des prix. Au Zaïre, Mobutu lance les mesures de zaïrianisation, biens des étrangers confisqués et distribués aux partisans du régime. 1973 c’est la naissance de notre reine Mathilde, de François Damiens et Benjamin Biolay.

Le 5 janvier 73, Bruce Springsteen, sort son 1er album "Greetings From Asbury Park, NJ". Actif dans le rock depuis les années 60 au sein de différentes formations, le Boss sort enfin un opus sous son nom, avec une première mouture de son célèbre E Street Band. Très productif puisqu’il en édite un second qui s’intitule "The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle". Sortie le 13 juillet du 1er album de Queen baptisé "Queen", on n’est pas encore dans ce mélange rock/pop, le groupe à ses débuts est résolument hard rock. Le rock progressif continue à cartonner en Europe et aux USA, avec "A Passion Play" de Jethro Tull, album concept, composé de deux plages de 20 minutes chacune, qui se classe numéro 1 dans le prestigieux TOP 200 du Billboard américain. Outre la virtuosité instrumentale, les critiques y voient un exercice de style sans substance et un concept opaque. Edition du 1er album du musicien anglais Mike Oldfield : "Tubular Bells", utilisé dans le célèbre film d’horreur "L’Exorcist " sorti la même année. Mike Oldfield y joue plus de 15 instruments. C’est aussi l’album qui va propulser le label Virgin de Richard Branson.