1972 : Terreur aux Jeux Olympiques de Munich

Le bruit réveille un homme qui a le temps de donner l’alerte. Réveillé un premier athlète s’enfuit, un second, un entraîneur de lutte Moshe Weinberg tente d’intervenir. Il prend une balle dans la mâchoire. Les terroristes le forcent alors à le conduire jusqu’aux autres chambres. Moshe Weinberg les dirige vers celle des lutteurs et haltérophiles pensant peut-être qu’ils auront plus de chance de faire face.

C’est là que dort Yossef Romano. Comme les autres, il est surpris dans son sommeil par un déluge de cris et des coups de crosses. Il est fait prisonnier. Moshe Weinberg, déjà blessé, décide de tenter une nouvelle fois de maîtriser un des preneurs d’otage. Il se lance sur un des terroristes mais prend une balle dans le ventre et meurt. Dans la confusion un homme parvient à s’enfuir, Yossef Romano lui se saisit d’un couteau et fonce vers les terroristes. Il parvient à en blesser un, mais il est abattu juste après. Yossef Romano meurt vidé de son sang au milieu de la pièce où sont détenus 8 de ses camarades.