1972 : Genesis enchante le rock progressif avec Supper’s Ready, Deep Purple sort un des meilleurs live de l’histoire...

Petit tour d’horizon des singles les plus vendus en 1972, attention, âmes sensibles s’abstenir, il y a du bon, et du moins bon ! Soyons polis et commençons par notre plat pays, accrochez-vous, voici le numéro d’après l’ultratop officiel : il s’agit de Julio Iglesias avec ''Un canto a Galicia'' ! Allons voir dans l’hexagone ce qui se trame en 1972, le single le plus vendu en France est ''PopCorn'' de Hot Butter. Traversons la manche, qui occupe la première marche des charts britanniques ? Réponse et ce n’est pas une blague, j’ai vérifié 10.000 fois pour être sûre, c’est bien l’interprétation de ''Amazing Grace" par The Pipes and Drums and the Military Band of the Royal Scots Dragoon Guards qui est numéro 1. Bon peut-être qu’ils feront mieux Outre-Atlantique dans le Billboard américain : "The First Time Ever I Saw Your Face" de Roberta Flack. Bon ben heureusement Rock’n’roll Attitude est là pour recadrer un peu tout ça !