1969, le Festival d’Amougies, le woodstock rock jazz du Hainaut

Initialement prévu en 1969 dans la région parisienne, le Festival d’Amougies, également appelé Festival Actuel, aura finalement lieu en Belgique, du 24 au 28 octobre 1969, dans le petit village d’Amougies dans la Province du Hainaut.

Véritable premier grand festival pop/rock/jazz européen, ce festival changera plusieurs fois de lieux en raison, notamment, des tensions après les évènements de mai 68 en France. C’est donc à la fin de l’année 1969, qu’Amougies, 957 habitants et une quinzaine de bars, petit village calme du pays des collines, voit débarquer en ses rues et ses prairies une horde de hippies. Ils sont des dizaines de milliers (jusqu’à 100.000 se murmure-t-il) à se rendre à cet incroyable festival qui va accueillir sur sa scène géante des artistes aux influences rock jazz tels que Franck Zappa, Pink Floyd, Ten Years After, Captain Beefheart, Archie Shepp, the Art Ensemble of Chicago et bien d’autres.