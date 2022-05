1969 : le cinéma belge s’affirme à Cannes

En 1969, le Festival de Cannes, interrompu un an plus tôt par les événements que l’on sait, redémarre prudemment. Par contre, les films belges débarquent en nombre : "Mr Hawarden" d’Harry Kümel, "Les Gommes" de Lucien Deroisy et René Micha, "Palabres" d’Émile Degelin, "Princess" d’Herman Wuyts et un documentaire consacré à "La Grande Barrière de Corail" ! Sélim Sasson convoque une table ronde sur le thème de ce cinéma belge émergeant et ce qui se dit ce jour-là vaut la peine d’être écouté !

À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde.