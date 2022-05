1967 : la Croisette de papa, celle d’avant mai 1968

En 1967, même s’il ne le sait pas encore, le Festival de Cannes de papa vit sa dernière édition. Les critiques de cinéma comme notre Sélim Sasson national, sont de plus en plus ironiques mais semblent être un peu en villégiature dans une petite ville côtière pas encore trépidante. On papote avec Claude Rich venu prendre le soleil avant d’aller voir "Blow Up" et on interpelle Antonioni comme on parlerait à un vieil ami. On a même le temps de regarder les jolies jambes des femmes critiques de cinéma !

À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde.