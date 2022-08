1965, Charles Mingus et Eric Dolphy jouaient à Liège pour la RTB

Parmi les archives regroupées par la Sonuma, celle-ci remonte à l’année 1965 et propose un concert du célèbre contrebassiste américain, Charles Mingus.

Charles Mingus, un des grands du jazz moderne est peut-être le plus audacieux parmi les défenseurs du nouveau langage à l'époque. Il a fait éclater les cadres d'un art qui menaçait de se scléroser. On peut comparer son influence à celle du saxophoniste Charlie Parker et du trompettiste Dizzy Gillespie pour les années 40. Mingus est né le 22 avril 1922 en Arizona. Contrebassiste, c'est un bonhomme débordant d'un humour noir et sarcastique, méprisant les médiocres et les cuistres, mais témoignant le plus grand respect et une affection dévouée aux gens de son bord, c'est-à-dire les artistes vrais, les musiciens authentiques. Son oeuvre est polyvalente, car il est aussi un compositeur et un animateur hors pair. Les sonorités instrumentales qu'il a suscitées sont légendaires.