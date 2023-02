1963 en musique avec les Shadows, Beach Boys, The Surfaris et Gerry and The Pacemakers

Retour en 1963 ! Le 26 juin John F. Kennedy est à Berlin et prononce son fameux ''Ich bin ein Berliner''. L’union soviétique n’avait pas la cote, mais ils sont les premiers à envoyer une femme dans l’espace, Valentina Tereshkova y séjournera 3 jours. Le 4 janvier, Till Lindemann, chanteur du groupe Rammstein vient au monde. Le 9 février, Lolo Ferrari pousse son premier cri, le 17 Michael Jordan, le joueur de basket, et le 19 Seal.

En mai 1963, le groupe britannique The Shadows dévoile son nouveau bébé, ''Atlantis'' et c’est un peu le début de la fin pour eux puisque les Beatles et les Rolling Stones vont venir sérieusement lorgner sur leur terrain. La production musicale américaine est toujours bien active avec l’un de ses acteurs principaux à l’époque : les Beach Boys. Le 25 mars sort leur deuxième album ''Surfin USA'' sur lequel on retrouve la plage titre au succès retentissant, basée, on l’oublie souvent, sur ''Sweet Little Sixteen'' de Chuck Berry, sorti en 58. Côté surf-music, The Surfaris triomphent en janvier 63 avec ''Wipeout'' inspiré par ''Bongo Rock'' de Preston Epps de 59. En 63 sort le plus célèbre titre de Gerry and The Pacemakers, autre groupe issu, comme les Beatles, de Liverpool. Nous sommes en plein British beat ou Merseybeat (mezi) pour les groupes de Liverpool, à côté de la rivière Mersey. Titre fort de ce mouvement : ''You’ll Never Walk Alone'', repris d’un thème de comédie musicale sortie en 45, ''Carousel''. L’autre grand tube pour Gerry and the Pacemarkers en 63 : ''How Do You Do It'' qui sort le 22 janvier, un énorme succès !