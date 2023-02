1963 en musique avec les Rolling Stones

Le 16 septembre 63, des membres du Ku Klux Klan font exploser une bombe dans une église baptiste de Birmingham, en Alabama, tuant quatre jeunes filles afros américaines. La prison d’Alcatraz ferme définitivement ses portes. Le 10 octobre 1963 : Édith Piaf tire sa révérence et le lendemain, c’est au tour de Jean Cocteau. L’écrivain et philosophe britannique Aldous Huxley, qui inspirera le nom du groupe les Doors, décède le 22 novembre. James Hetfield, Metallica, donne de la voix le 3 août, Whitney Houston le 9, Tori Amos le 22 et puis Brad Pitt le 18 décembre.

Comment évoquer l’année 1963 sans faire un focus sur les Rolling Stones pour qui c’est une année charnière. C’est le 7 juin 1963 que sort ''Come On'' le premier single des Rolling Stones, une reprise de Chuck Berry sortie un peu moins de deux ans auparavant. Autre moment clef pour les Stones au mois de mai, lorsqu’ils signent un contrat avec le manager Andrew ''Loog'' Oldham qui va construire l’image de ''bad guys'' des Stones, opposée au ''gendre idéal'' et souriant des Beatles. Les 9 et 10 septembre 63, les Rolling Stones jouent au Studio 51 et au Ricky Tick Club. Le 2e jour, le 10 septembre, John Lennon et Paul McCartney rejoignent le groupe lors des répétitions et leur apprennent à jouer un de leurs titres. Quelques semaines plus tard, ils sont en studio pour enregistrer ''I Wanna Be Your Man'', offert par les Beatles, qui va connaître le succès et d’être leur premier morceau à se classer dans le TOP 20 britannique. Brian Jones, bien mieux payé que les autres car considéré comme le ''leader'' de la formation, devient le centre de pas mal de tensions…