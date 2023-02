1963 en musique avec les Beatles

Nous avons relevé les moments forts du rock de cette année 1963 durant toute la semaine, mais concrètement, qu’est-ce qui était au sommet des charts dans le monde en cette année-là ? Sur la 3e marche du podium dans le billboard américain : The Cascades avec ''Rhythm of the Rain" en numéro 2 Skeeter Davis avec le très beau "The End of the World". Et à la première place du classement, sans surprise, c’est le triomphe pour The Beach Boys et ''Surfin' USA". Là où c’est un peu plus rigolo, c’est chez nos voisins français : en numéro 3 on a du Sylvie Vartan, en anglais s’il vous plaît avec ''I’m Watching you'', la médaille d’argent revient à Sheila ''L’école est finie'' et le haut du classement occupé par l’ami Cloclo ''Belles Belles Belles''.

63 une année importante pour les Beatles : sortie le 11 janvier de ''Please Please Me'', également titre de leur premier album mémorable et historique le 22 mars. Début d’une série qui va révolutionner l’histoire du rock. Le 3 août, le groupe donne un dernier concert dans la fameuse ''Cavern'' de Liverpool, devenue bien trop petit pour eux. S’ensuit une liste impressionnante de concerts, leurs disques se vendent comme des petits pains. A partir d’octobre, la presse utilise le terme Beatlemania pour décrire le phénomène incroyable qui accompagne les 4 garçons Liverpoolien. Le 22 novembre, 9 mois tout juste après la sortie de leur premier album, les Beatles enchaînent avec ''With The Beatles''. On y retrouve ''Don’t Bother Me'' le premier titre signé par le timide guitariste : George Harrison. Ils terminent l’année avec deux ''Christmas Show'' à l’Astoria Cinema de Londres et un article mémorable du journaliste Richard Buckley dans le ''Sunday Times'' qui décrit les Beatles comme les plus grands compositeurs depuis Beethoven…