1963 en musique avec les Beach Boys, Darlene Love, Jet Harris and Tony Meehan, Peter Paul and Mary et The Trashmen

Date que l’histoire n’oubliera jamais : le 22 novembre 63, John F. Kennedy est assassiné à Dallas au Texas. Le 14 novembre : une éruption volcanique sous-marine survient dans l’Atlantique, au sud-ouest de l’Islande, provoquant la naissance de l’île de Surtsey. Dans la nuit du 7 au 8 août : c’est l’attaque du train postal Glasgow-Londres par la bande de Bruce Reynolds, ils dérobent 2,6 millions de livres sterling. Le 13 avril : le champion russe des échecs Garry Kasparov voit le jour, le 26 avril Jet Li champion d’arts martiaux et acteur, le 25 mai Mike Myers (Wayne’s World et Austin Powers), le 9 juin Johnny Depp et le 25 George Michael.

En 63, les Beach Boys sortent 3 albums la même année, un record : ''Surfin USA'' suivi par ''Surfer Girl'' en septembre et en octobre ''Little Deuce Coupe'' considéré comme l’un des premiers ''albums concept'' de l’histoire. Le concept étant la défense de l''’American Way of Life'', les grosses voitures et tout ça… Il est rare qu’un album de Noël entre dans la grande histoire de la musique pop/rock mais voici une exception, le 22 novembre sort : ''A Christmas Gift for You from Phil Spector'' qui invite des artistes et groupes qu’il produit à l’époque : Darlene Love, les Ronettes, les Crystals… Il figure encore aujourd’hui dans les 500 plus grands albums de l’histoire du rock selon le Rolling Stone Magazine. En 63, deux ex-membres des Shadows, le guitariste Jet Harris et le batteur Tony Meehan connaissent le succès avec cet instrumental ''Diamonds''. L’adaptation plus pop de certains morceaux de Bob Dylan commence à cartonner en 63 comme celle du trio Peter, Paul and Mary de ''Don’t Think Twice It’s Allright ''. Le groupe The Trashmen (les éboueurs) signe ''Surfin Bird'', grand classique repris par les Cramps et les Ramones 15 ans plus tard…