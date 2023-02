1963 en musique avec Bob Dylan, Joan Baez, Lesley Gore et Roy Orbison

1963, le 30 août : mise en place du ''téléphone rouge'' entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Deux jours plus tôt, c’était l’historique Marche sur Washington pour les droits civiques où Martin Luther King prononce son fameux ''I have a Dream''. En Belgique, le 1er septembre, c’est l’entrée en vigueur de la loi sur la délimitation de la frontière linguistique. Le 20 décembre, c’est l’ouverture du procès d’Auschwitz à Francfort. Des naissances : Laurent Ruquier, Quentin Tarantino, Roch Voisine et Michel Gondry, réalisateur français qui a travaillé sur les clips de White Stripes, Noir Désir, Daft Punk, Foo Fighters, Metronomy, Bjork, Paul McCartney, Beck, Kylie Minogue, Radiohead ou encore Massive Attack…

C’est le 27 mai 63 que sort l’album de Bob Dylan, son second, ''The Freewheelin Bob Dylan''. Si le premier, intitulé ''Bob Dylan'' était prometteur, il signe ici véritablement son premier chef-d’œuvre. On y retrouve ''Blowin In The Wind'', titre emblématique et engagé qui sort en 45 t en mai 1963. 28 août 63, Bob Dylan, Joan Baez, Peter Paul and Mary et d’autres musiciens sont présents à la Marche sur Washington contre les discriminations raciales. Joan Baez y interprète ''We Shall Overcome'', vieux standard traditionnel US mis au goût du jour par Pete Seeger. En 63 les débuts de la chanteuse américaine Lesley Gore découverte par Quincy Jones, son premier tube ''It’s My Party'' sort le 5 avril, elle n’a que 16 ans, elle sera actrice et une personnalité de la télévision américaine, grande défenseuse du mariage homosexuel et proche des milieux LGBT. Elle s’éteint à l’âge de 68 ans en février 2015. En février 63 sort le classique de Roy Orbison : ''In Dreams'' titre qui connaît une seconde jeunesse grâce au célèbre film de David Lynch ''Blue Velvet'', en 1986.